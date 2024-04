Milano, 25 apr. (LaPresse) – “Ho in programma una visita a maggio in Cina”. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo al congresso dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori, come riporta l’agenzia Tass. Putin non ha specificato la data precisa. La visita in Cina potrebbe essere per Putin il primo viaggio all’estero del nuovo mandato da presidente.

