Port-Au-Prince (Haiti), 25 apr. (LaPresse/AP) – Ariel Henry si è dimesso oggi dalla carica di primo ministro di Haiti, lasciando la strada libera per la formazione di un nuovo governo nel Paese caraibico, che è stato devastato dalla violenza delle bande. Henry ha presentato le sue dimissioni in una lettera firmata a Los Angeles, datata 24 aprile e resa nota oggi dal suo ufficio, nello stesso giorno in cui era previsto il giuramento di un consiglio incaricato di scegliere un nuovo primo ministro e un nuovo gabinetto per Haiti.

