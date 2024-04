Milano, 25 apr. (LaPresse) – La Russia ha piazzato diverse decine di testate nucleari in Bielorussia. Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko durante una riunione sulla dottrina militare e sul concetto di sicurezza del Paese all’Assemblea popolare bielorussa, assemblea generale di rappresentanti del governo e di capi e lavoratori di imprese, scienziati e intellettuali. “Forse non è necessario riportare qui le armi strategiche”, ha detto, come riporta l’agenzia Tass, “ma le armi tattiche sono fuori discussione: devono rimanere sul territorio bielorusso”.

