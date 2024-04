Roma, 24 apr. (LaPresse) – “I dati dimostrano come, durante il Governo in carica, vi sia stata una gestione delle manifestazioni di piazza assolutamente rispettosa dei principi democratici e dei diritti di libertà”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso del question time alla Camera. “Nel corso del 2023, sono state più di 11.000 le manifestazioni di interesse per l’ordine pubblico, con 969.770 operatori di Polizia impegnati – ha aggiunto Piantedosi -. Dall’inizio di quest’anno a ieri, si sono svolte 5.050 manifestazioni con un aumento di circa il 40 per cento rispetto all’analogo periodo del 2023. Le manifestazioni che hanno registrato criticità quest’anno sono state appena il 2,3 per cento. È una testimonianza della professionalità delle nostre forze dell’ordine, tra le migliori al mondo anche nella gestione delle manifestazioni di libero dissenso”.

