Milano, 23 apr. (LaPresse) – Il Regno Unito aumenterà la spesa per la difesa al 2,5% del Pil nazionale entro il 2030. È quanto ha annunciato il primo ministro britannico Rishi Sunak, durante una visita in Polonia. La mossa comporterebbe 75 miliardi di sterline in più per l’esercito nei prossimi sei anni. Lo riporta la Bbc. Il governo afferma di voler spendere quest’anno il 2,3% del prodotto interno lordo per la difesa. Downing Street ha affermato che il suo impegno del 2,5% è stato “interamente finanziato”, ma alcuni esperti hanno precedentemente espresso scetticismo sugli obiettivi a lungo termine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata