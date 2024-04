Dodici persone sono state denunciate a Roma dalla Polizia di Stato alcuni attivisti di estrema destra per i saluti fascisti durante la commemorazione del 15 e 16 aprile, a Primavalle dove si sono svolte diverse iniziative in ricordo di Stefano e Virgilio Mattei, figli dell’ex segretario della sezione Msi di Primavalle, nel cosiddetto rogo di Primavalle il 16 aprile 1973, nella casa via Bernardo da Bibbiena a Roma. Nel corso della commemorazione regolarmente preavvisata, svoltasi nel pomeriggio del 16 aprile sul luogo dell’eccidio, al momento della chiamata del cosiddetto ‘presente’, alcuni dei partecipanti hanno effettuato il cosiddetto saluto romano, tenendo il braccio destro teso verso l’alto.

