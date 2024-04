Roma, 18 apr. (LaPresse) – “Una situazione peggiore di quella avuta con la crisi del gas russo è difficile immaginarla”. Così Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, commenta con LaPresse gli allarmi su una possibile crisi energetica del petrolio a fronte delle sanzioni verso l’Iran. “I rischi ovviamente ci sono sempre per le forniture di energia in un Paese come l’Italia che dipende dall’export per quasi l’80%. Il problema – sottolinea Tabarelli – è sempre delicato”. Ma il nodo centrale delle esportazioni di gas era il trasporto: “Avevamo un tubo solo che ci portava, da un solo paese, il 40% del gas che consumavamo”, mentre il petrolio “è liquido, viene da molte altre fonti e si può importare via nave, anche se ce n’è una grande concentrazione in Medioriente”. Per ora, osserva Tabarelli, “è stato evidenziato che l’Iran, militarmente, non può arrecare grandi danni ai suoi nemici, cioè Israele i suoi alleati” e infatti “in questo momento i prezzi del petrolio scendono, e con essi anche quello della benzina”.

