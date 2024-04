Washington (Usa), 18 apr. (LaPresse) – Gli Stati Uniti voteranno no alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu per la piena adesione di uno Stato palestinese alle Nazioni Unite. Lo ha detto il vice portavoce del Dipartimento di Stato, Vedant Patel, alla Cnn. Gli Stati Uniti “sono stati molto chiari, in modo coerente, sul fatto che azioni premature a New York, anche con le migliori intenzioni, non garantiranno lo status di Stato per il popolo palestinese”, ha spiegato, aggiungendo che “non c’è unanimità sul fatto che il richiedente soddisfacesse i criteri per l’adesione come Stato”. Gli Stati Uniti, ha aggiunto Patel, ritengono che “il percorso più rapido verso la statualità del popolo palestinese sia attraverso negoziati diretti tra Israele e l’Autorità Palestinese con il sostegno degli Stati Uniti e di altri partner che condividono questo obiettivo”.

