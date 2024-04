Francoforte (Germania), 18 apr. (LaPresse) – “Abbiamo chiesto ai rappresentanti del ministero degli Esteri di concederci l’immediato accesso consolare alle persone arrestate, se sono effettivamente cittadini russi. Abbiamo chiarito che qualsiasi azione ostile nei confronti della Russia non rimarrà senza conseguenze”. Lo ha comunicato a LaPresse in una dichiarazione l’ambasciata russa a Berlino, commentando l’arresto di due cittadini tedesco-russi, accusati di azioni di spionaggio e sabotaggio in Germania, e la conseguente convocazione dell’ambasciatore russo da parte del ministero degli Esteri tedesco. “Respingiamo i tentativi assurdi e maldestri di rivelare il coinvolgimento dei servizi segreti russi in presunti piani di attacco alle strutture militari in Germania, comprese le basi militari americane. Li consideriamo come tentativi mal mascherati di distogliere l’attenzione della società tedesca dallo scandalo che circonda la conversazione pubblica tra rappresentanti di alto rango della Bundeswehr su possibili attacchi alle infrastrutture civili in Russia”, ha dichiarato ancora l’ambasciata russa, con riferimento al caso delle intercettazioni di un colloquio tra alti ufficiali dell’esercito tedesco nel quale si è discusso del sostegno all’Ucraina e di un possibile impiego dei missili tedeschi Taurus.

