Roma, 18 apr. (LaPresse) – I leader di Cgil, Cisl, Uil, insieme ai segretari generali del Ces, il sindacato europeo, il Tuac, il comitato consultivo sindacale dell’Ocse e la Csi, confederazione sindacale internazionale, sono stati convocati a Palazzo Chigi il prossimo 29 aprile per un incontro con la presidente del Consiglio, Giorga Meloni, e una delegazione del governo, per una consultazione in vista del prossimo vertice G7. Lo si apprende da fonti sindacali.

