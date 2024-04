Roma, 18 apr. (LaPresse) – I giudici della quarta sezione penale hanno rinviato al 30 aprile la sentenza del processo sull’acquisto della casa di Montecarlo che vede imputati l’ex presidente della Camera, Gianfranco, Fini, la compagna Elisabetta Tulliani, il padre Sergio e il fratello della donna. I giudici, dopo le arringhe dei difensori di oggi, scioglieranno la camera di consiglio. La Procura di Roma aveva sollecitato una condanna a otto anni di reclusione per Fini, presente anche oggi in aula, e nove anni anni per Tulliani. Dieci anni di reclusione, sono stati chiesti invece per Giancarlo Tulliani, fratello della compagna di Fini e cinque per il padre Sergio. Per tutti il pm contesta il reato di riciclaggio.

