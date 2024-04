Milano, 18 apr. (LaPresse) – “Non solo io non sarò al corte del 25 Aprile, ma tutta la comunità ebraica ufficialmente non partecipa”. Così a LaPresse Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano. Dopo le polemiche sullo striscione ‘Cessate il fuoco ovunque’ annunciato dall’Anpi e l’animata riunione del comitato antifascista di lunedì, la Comunità ebraica milanese ha annunciato ieri sera che non sarà presente alla manifestazione con il proprio gonfalone. “Ci saranno individualmente persone che parteciperanno e noi abbiamo consigliato di mettersi in corteo con la Brigata Ebraica, che è scortata da forze dell’ordine e City Angels, per evitare di incorrere in spiacevoli situazioni. Da quello che gira si profila un brutto pomeriggio, con il rischio di forti contestazioni”, ha confermato oggi Meghnagi.

