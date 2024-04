Roma, 15 apr. (LaPresse) – “Anche oggi sarò impegnata in una serie di altre telefonate con gli attori regionali mediorientali. Tutti quanti stiamo facendo i massimi sforzi e sono contenta che ci sia questa unità di vedute” sulla crisi in Medioriente “e su quello che va fatto relativamente al tema Israele-Iran, e anche su quello che va fatto e continuato a fare per arrivare a un cessate il fuoco e a un rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas per quello che attiene la situazione di Gaza. Insomma un lavoro che ci impegna molto ma che siamo chiamati a fare con grande senso di responsabilità”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della 56esima edizione del Salone internazionale dei vini e distillati (Vinitaly) a Veronafiere.

