Roma, 15 apr. (LaPresse) – Un anno e 4 mesi di reclusione è la richiesta di condanna dei Pm della procura di Roma per Domenico Arcuri, ex commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Covid -19, coinvolto nell’inchiesta sulle mascherine importate dalla Cina, la cui commessa avvenne all’inizio della pandemia nel marzo del 2020. La procura ipotizza per Arcuri e altri dieci imputati, che hanno scelto il rito ordinario, il reato di abuso d’ufficio. L’ex commissario Domenico Arcuri ha scelto invece il rito abbreviato.

