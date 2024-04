Milano, 15 apr. (LaPresse) – Il vescovo Mar Mari Emmanuel è stato accoltellato insieme ad alcuni fedeli durante la messa nella chiesa di Christ The Good Shepherd a Wakeley, nel sud-ovest di Sydney, in Australia. L’attacco è avvenuto poco dopo le 19 ora locale (le 11 italiane). Lo riporta il Guardian. Un uomo si è avvicinato all’altare e ha colpito con un coltello più volte il vescovo alla testa. Ci sono feriti anche tra i fedeli, anche se non gravi.

