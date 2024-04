Roma, 14 apr. (LaPresse) – Il ministero iraniano degli Esteri avrebbe convocato gli ambasciatori di Regno Unito, Francia e Germania. Lo riferisce l’Iranian labour news agency, citata da Sky News Uk. Il dicastero di Teheran, nell’incontro, dovrebbe protestare per la “posizione irresponsabile” assunta dai tre Paesi durante la rappresaglia contro Israele. Parigi, secondo Tel Aviv, ha pattugliato lo spazio aereo israeliano mentre il Regno Unito ha inviato i suoi jet a Cipro in modo da svincolare le forze aeree americane da una missione congiunta contro l’Isis in Siria per consentire loro di assistere Israele.

