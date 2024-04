Roma, 13 apr. (LaPresse) – Decine di droni lanciati dall’Iran sarebbero in volo verso Israele. Lo riporta il Jerusalem post citando fonti dell’intelligence israeliana e statunitense. Secondo The Times of Israel i droni impiegherebbero diverse ore per colpire a una tale distanza. Al momento, tuttavia, non c’è alcun commento delle forze israeliane di difesa sul presunto attacco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata