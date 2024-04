Milano, 12 apr. (LaPresse) – Visti i rischi di escalation militare in Medioriente, il ministero degli Esteri francese raccomanda ai propri cittadini di evitare “assolutamente di recarsi nei prossimi giorni in Iran, Libano, Israele e nei territori palestinesi”. È quanto si legge in una nota, pubblicata dopo una riunione di crisi indetta dal ministro degli Esteri Stéphane Séjourné. Il ministero raccomanda anche il ritorno delle famiglie dei diplomatici da Teheran e sospende le missioni dei funzionari francesi nei Paesi sopra menzionati.

