Milano, 12 apr. (LaPresse) – Due funzionari statunitensi hanno riferito a Cbs News che un grande attacco iraniano contro Israele è possibile già oggi, probabilmente con più di 100 droni e decine di missili diretti verso obiettivi militari all’interno del Paese. I funzionari hanno aggiunto che sarebbe difficile per gli israeliani difendersi da un attacco di tale portata e, pur escludendo la possibilità che gli iraniani optino per un attacco su scala ridotta per evitare un’escalation drammatica, si ritiene che la loro rappresaglia sia imminente.

