Milano, 12 apr. (LaPresse) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) e lo Shin Bet affermano che il capo della sicurezza interna di Hamas a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, è stato ucciso ieri in un attacco aereo. Oltre ad avere il ruolo di capo della polizia di Hamas a Jabalia, Radwan Muhammad Abdullah Radwan, secondo l’Idf e lo Shin Bet, era un agente dell’ala militare del gruppo palestinese. “Radwan ha dato ordini agli agenti di Hamas ed è stato responsabile di ordinare ai terroristi armati di prendere il controllo dei camion degli aiuti umanitari nel nord della Striscia di Gaza”, afferma l’esercito israeliano in una nota, come riporta il Times of Israel.

