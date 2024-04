Milano, 12 apr. (LaPresse) – Quattro minori sono stati arrestati in Germania perché sospettati di pianificare un attacco terroristico in nome dell’Isis. La procura di Düsseldorf ha fermato Albina H., 16 anni di Iserlohn, Wiam S. Di 15 anni e altre 2 ragazze di 13 e 15 anni di Monaco e Düsseldorf. Lo riporta la Bild. Wiam S. è una studentessa con passaporto tedesco e marocchino, il cui padre era già noto alla polizia per aver raccolto soldi da donare allo Stato islamico. Secondo gli investigatori, Wiam e Albina, attraverso chat sul web, stavano raccogliendo adesioni per attaccare chiese, sinagoghe, bar e club sportivi a Iserlohn (nella regione della Germania occidentale del Nord Reno-Westfalia). Volevano usare bombe molotov e sparare contro “gli infedeli”.

