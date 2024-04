Berlino (Germania), 12 apr. (LaPresse/AP) – Il parlamento tedesco ha approvato oggi la nuova ‘legge sull’autodeterminazione’. La nuova norma rende più facile per le persone transgender, intersessuali e non binarie, cambiare il proprio nome all’anagrafe adeguando i propri documenti all’identità di genere quando questa non corrisponda al sesso biologico. La norma fa parte del pacchetto di riforme sociali volute dal governo guidato dal Cancelliere Olaf Scholz. La camera bassa del Parlamento tedesco, il Bundestag, ha approvato la legge con 374 voti favorevoli, 251 contrari e 11 astensioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata