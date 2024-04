Milano, 12 apr. (LaPresse) – “Non ho mai voluto fare del male a mia figlia, non ho ammazzato mia figlia, non mi è passato nemmeno per la mente di ucciderla. Per me non è facile parlare qui oggi, è una cosa dolorosa e ripeto lo sto già pagando il mio ergastolo, avendo perso la mia bambina”. Così Alessia Pifferi in una dichiarazione spontanea di alcuni minuti resa alla corte d’assise di Milano. L’istruttoria del processo è stata dichiarata conclusa e fra pochi minuti inizierà la requisitoria del pubblico ministero, Francesco De Tommasi.

