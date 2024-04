Milano, 12 apr. (LaPresse) – ‘Cessate il fuoco’ “è una dichiarazione che fanno tutti, anche il Papa. Per questo ho invitato la Brigata ebraica a non contestarla”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Marino, sulle polemiche per lo striscione ‘Cessate il fuoco ovunque’ annunciato dall’Anpi al corteo del 25 Aprile. “Ieri ho visto il presidente di Anpi Milano Primo Minelli, che cercherà di enfatizzare il valore repubblicano e antifascista del 25 Aprile. Da lì si parte. Poi un po’ di controversia c’è su questo striscione del ‘Cessate il fuoco’ che però è una dichiarazione che fanno tutti, anche il Papa. Per questo ho invitato la Brigata ebraica a non contestare la cosa”, ha detto Sala. “Si annuncia un 25 Aprile molto partecipato – ha aggiunto il sindaco – e io spero che lo sia e che la misura del successo sia nel numero di persone presenti, nelle parole che si diranno dal palco, senza correre il rischio che qualche polemica oscuri il senso di quella giornata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata