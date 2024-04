Milano, 11 apr. (LaPresse) – Un convoglio dell’Unicef è stato colpito mentre entrava nel nord della Striscia di Gaza. Lo afferma la stessa agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia. Un operatore ha detto alla Cnn che l’attacco mostra “quanto sia pericoloso” per le agenzie umanitarie operare nell’enclave in questo momento. Tess Ingram, portavoce dell’Unicef, ha aggiunto che il convoglio stava aspettando in un’area di attesa prima del checkpoint nel nord di Gaza quando “sono scoppiati colpi di arma da fuoco nelle vicinanze”. Ingram ha detto che poi sono stati sparati colpi dalla direzione dell’incrocio “contro i civili che poi sono fuggiti nella direzione opposta”. L’auto su cui viaggiava Ingram è stata colpita da tre proiettili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata