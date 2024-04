Milano, 11 apr. (LaPresse) – E’ stato assolto perchè “il fatto non costituisce reato” Mario Cattaneo, l’oste di 73 anni di Casaletto Lodigiano, in provincia di Lodi, accusato di aver ucciso – sparando con il suo fucile – un ladro che si era introdotto nel cortile del suo ristorante, nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2017. La pg Maria Vittoria Mazza aveva chiesto una condanna a tre anni, stigmatizzando come “deleteria” una “giustizia fai da te”. L’avvocata di parte civile, aveva chiesto un risarcimento di 300mila euro. Gli avvocati difensori avevano chiesto l’assoluzione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata