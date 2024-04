Roma, 11 apr. (LaPresse) – La procura della Repubblica di Bologna ha disposto accertamenti, e delegato le indagini, sulle ditte appaltatrici e sub appaltatrici che erano impiegate nei lavori sotto la diga di Suviana, dove martedì scorso si è verificata un’esplosione, da cui è scaturito un incendio con cinque morti accertati e due dispersi. L’accertamento, ha spiegato all’agenzia LaPresse il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, è necessario per capire la situazione relativa alle competenze di ciascuno. Non è stato disposto il sequestro dell’intera struttura ma solo quella di due piani.

