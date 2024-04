Roma, 11 apr. (LaPresse) – “Qualche minuto fa i nostri sommozzatori hanno individuato una seconda persona dispersa al piano meno 9. Adesso partiranno le procedure per poterlo portare in superfice. Sembra abbastanza libero da macerie”. Così il capo dei vigili del fuoco Carlo D’Alloppio durante un punto stampa in merito all’esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi a Suviana, nell’appennino Bolognese.

