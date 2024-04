Roma, 11 apr. (LaPresse) – “La priorità è la ricerca dei dispersi. Non ci siamo fermati un attimo sia per quanto riguarda l’attività operativa ma anche per l’attività di manutenzione e studio. In questo senso l’azione che continueremo a fare senza fermarci sarà quella della ricerca dei dispersi”. Così Fabrizio Curcio, capo dipartimento protezione Civile durante un punto stampa in merito all’esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi a Suviana, nell’appennino Bolognese. “Un altro aspetto a cui stiamo lavorando è la tutela dell’ambiente, una parte dell’acqua è contaminata dagli oli presenti all’interno della centrale. La regione ha attivato tutta una serie di monitoraggi e di campionamenti che hanno bisogno dei tempi tecnici per avere le risposte. Questa è una attività che si sta facendo costantemente”, ha spiegato Curcio.

