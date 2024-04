Roma, 11 apr. (LaPresse) – ABB, uno dei principali contractor di Enel Green Power “conferma di non aver subappaltato alcuna attività a terze parti”. Lo fa sapere in una nota la società milanese, presieduta da Simona Alberini e controllata dal gruppo svizzero Asea Brown Boveri, confermando che oltre a Paolo Casiraghi “non ci sono altri dipendenti ABB coinvolti nell’incidente e ABB non conosce i dettagli sulle potenziali cause dell’incidente, che le Autorità verificheranno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata