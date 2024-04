Roma, 10 apr. (LaPresse) – “Nel nostro confortevole Occidente, che ha un po’ annacquato tutto, che ha trasformato il cammino di perfezione in un semplice sviluppo organico, che non ha bisogno di lotte perché tutto gli appare uguale, avvertiamo talvolta una sana nostalgia dei profeti. Ma sono molto rare le persone scomode e visionarie”. Così Papa Francesco nel corso dell’udienza generale del mercoledì. “C’è bisogno di qualcuno che ci scalzi dal posto soffice in cui ci siamo adagiati e ci faccia ripetere in maniera risoluta il nostro ‘no’ al male e a tutto ciò che conduce all’indifferenza”, ha spiegato il Papa invitando a riscoprire “nel Vangelo la fortezza di Gesù, e impariamola dalla testimonianza dei santi e delle sante”.

