Milano, 10 apr. (LaPresse) – È morta nella notte all’età di 78 anni l’attrice Paola Gassman, figlia di Vittorio e Nora Ricci e sorellastra di Vittoria, Jacopo e Alessandro. Era malata da tempo. “Ciao sorella mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante, la più equilibrata e simpatica”, ha scritto Alessandro Gassman in un post sul social X, “ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta”. L’attrice, che si è dedicata per tutta la vita quasi esclusivamente al teatro, lascia il compagno Ugo Pagliai e i figli Tommaso e Simona.

