Milano, 10 apr. (LaPresse) – “La Polizia di Stato, nell’accompagnare la vita democratica del Paese, contribuisce a porre le indispensabili premesse per il pieno esercizio delle libertà costituzionali, in un contesto in cui legalità, coesione sociale, tutela dei diritti e della dignità delle persone contro ogni sopruso, intimidazione o prevaricazione, costituiscono l’orizzonte del suo impegno”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, “Vittorio Pisani, in occasione dei 172 dalla fondazione del corpo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata