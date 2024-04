Milano, 10 apr. (LaPresse) – I vigili del fuoco stanno intervenendo in via Concesa, a Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano, per il recupero di un corpo privo di vita nelle acque del fiume Adda. Sul posto oltre al personale del nucleo Saf e di Gorgonzola, anche un elicottero del nucleo di Malpensa. Le operazioni di recupero sono rese difficili a causa delle forti correnti e delle acque molto torbide.

