Roma, 10 apr. (LaPresse) – La prossima settimana il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, accompagnerà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Tunisi. Lo ha spiegato il titolare del Viminale a margine della cerimonia per il 172esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato in piazza del Popolo, a Roma, sottolineando che l’obiettivo della missione è quello di “continuare nei rapporti proficui di collaborazione che stiamo avendo con la Tunisia”. Il viaggio della premier dovrebbe tenersi mercoledì mattina, prima dell’arrivo a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario.

