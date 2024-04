Milano, 10 apr. (LaPresse) – Al confine tra Israele e Libano “il pericolo di un’escalation è reale. Non esiste una soluzione militare all’attuale scontro e alla violenza. Una soluzione politica e diplomatica è l’unica strada percorribile”. È quanto afferma in una dichiarazione il capo missione e comandante della forza Unifil Aroldo Lazaro, in occasione della festa di fine Ramadan, l’Eid El Fitr. “Il Ramadan dovrebbe essere un momento di pace e di riflessione, ma l’attuale situazione lungo la Linea Blu ha profondamente intaccato questi concetti”, aggiunge Lazaro, “indipendentemente dalla fede o dal background, esortiamo tutte le parti ad abbracciare lo spirito di unità e compassione che l’Eid rappresenta e a cercare la via della pace”.

