Roma, 10 apr. (LaPresse) – “I controlli sono importanti. La prevenzione, la formazione, le sanzioni sono fondamentali. Ma la vita di un’azienda non la si può fotografare in un determinato momento e se la foto viene bene si può stare tranquilli. Perché un minuto dopo può determinarsi, per errore umano o per un fatto imprevisto, una causa violenta che provoca un infortunio: ed è impossibile essere sul posto 24 ore su 24: il lavoro scorre insieme alla vita. Bisogna essere sul pezzo. I primi ispettori devono essere i rappresentati dei lavoratori che vengono indicati (con la copertura della tutela sindacale) in ogni posto di lavoro. Le norme ci sono”. Così interpellato da LaPresse Giuliano Cazzola esperto di mondo del lavoro risponde a una domanda in tema di sicurezza, alla luce anche della tragedia di Suviana.

