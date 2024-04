Milano, 10 apr. (LaPresse) – Il ministero delle Finanze cinese ha espresso il proprio disappunto per la decisione di Fitch di declassare l’outlook del rating sovrano della Cina, affermando che “il metodo di rating non riflette efficacemente gli effetti positivi della politica fiscale cinese sulla promozione della crescita economica e sull’ulteriore stabilizzazione del rapporto di leva macro”. È quanto si legge in una nota.

