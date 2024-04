Milano, 10 apr. (LaPresse) – L’agenzia di rating Fitch ha tagliato l’outlook della Cina a ‘negativo’, sottolineando “i crescenti rischi per le prospettive delle finanze pubbliche cinesi in quanto il Paese si trova ad affrontare prospettive economiche più incerte”, come si legge in un comunicato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata