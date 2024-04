Milano, 9 apr. (LaPresse) – Un diciottenne dell’Idaho, Alexander Mercurio, è stato arrestato sabato e accusato di aver progettato un attacco in una chiesa per conto dell’Isis. È quanto rivelano i documenti del tribunale, secondo quanto riporta Cbs News. Mercurio è accusato di aver fornito sostegno materiale all’organizzazione terroristica straniera. Rimane in custodia e non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Gli investigatori hanno affermato che Mercurio aveva programmato di attaccare una chiesa domenica 7 aprile con pistole, coltelli e sostanze chimiche infiammabili, ma il suo piano è poi saltato. Il suo obiettivo, secondo gli investigatori, era quello di compiere un atto di martirio prima della fine del Ramadan e di giurare fedeltà al leader dell’Isis.

