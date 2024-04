Milano, 9 apr. (LaPresse) – È stato arrestato all’aeroporto di Torino Caselle MIchael Pasqua, 40 anni, pugile italiano conosciuto come ‘Luca Bazooka’ mentre rientrava da Miami, in Florida, dove si trovava per partecipare a un evento sportivo.

