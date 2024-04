Roma, 9 apr. (LaPresse) – Enel green power “comunica che ha tempestivamente attivato tutte le necessarie misure di sicurezza come da procedure interne per garantire il corretto svolgimento delle procedure di evacuazione a tutela del proprio personale. Enel è in contatto e stretto coordinamento con i Vigili del Fuoco ed Autorità competenti”. E’ quanto spiega la società in merito all’esplosione nella centrale elettrica di Suviana.

