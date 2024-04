Roma, 8 apr. (LaPresse) – Gli esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) hanno individuato “danni superficiali” al tetto del reattore dell’Unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo riferisce l’Isin – l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare – che, in base al “proprio mandato” in seguito a quanto comunicato dall’Aiea, “sta monitorando la situazione presso il sito ucraino”. Tra l’altro – rileva ancora l’Isin – sono presenti “rigature su una parete di cemento” che sostiene i “serbatoi di stoccaggio dell’acqua primaria di reintegro”.

