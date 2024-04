Napoli, 8 apr. (LaPresse) – Momenti di tensione a Napoli tra manifestanti e forze dell’ordine quando un gruppo di attivisti ha inscenato una protesta in via Toledo contro lo svolgimento, nel Teatro San Carlo, di un concerto celebrativo del 75° anniversario della fondazione della Nato. Alcuni attivisti hanno tentato di raggiungere il San Carlo, venendo però fermati dal cordone delle forze dell’ordine posto all’incrocio tra via Toledo e piazza Trieste e Trento. Ne sono nati dei tafferugli con gli agenti che hanno respinto i manifestanti anche con l’uso di manganelli.

