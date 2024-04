Roma, 8 apr. (LaPresse) – “Se il primo ministro” Benjamin Netanyahu, “decidesse di porre fine alla guerra senza un attacco estensivo a Rafah per sconfiggere Hamas, non avrà il mandato per continuare a servire come premier”. Lo scrive sul suo profilo X il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, e leader della destra radicale, Itamar Ben Gvir. Intanto il ministro delle Finanze e leader di Sionismo religioso, Bezalel Smotrich, secondo The Times of Israel avrebbe convocato i membri del suo partito per una consultazione “urgente”. Smotrich, come Ben Gvir, è tra i ‘falchi’ della guerra, contrario a un allentamento della pressione su Gaza.

