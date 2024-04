Roma, 8 apr. (LaPresse) – Il previsto stanziamento di militari tedeschi in Lituania rappresenta “una continuazione delle crescenti tensioni” e impone a Mosca di adottare “misure speciali” a tutela della sua sicurezza. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. La Russia, ha sottolineato, valuta “negativamente” lo stanziamento. “Si tratta di una continuazione della crescente tensione, che crea sacche di pericolo per noi ai nostri confini, il che, ovviamente, ci impone di adottare misure speciali per garantire la nostra sicurezza”, ha commentato Peskov.

