Roma, 8 apr. (LaPresse) – Un uomo di 57 anni ha perso la vita in un incidente fra un’auto ed una moto che si è verificato oggi a Casnigo in provincia di Bergamo a via Serio. L’uomo guidava la moto e per lui inutili sono stati i soccorsi. Sul posto automedica, ambulanza, vigili del fuoco e Carabinieri, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

