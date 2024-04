Roma, 8 apr. (LaPresse) – La Chiesa ribadisce che nei confronti delle persone omosessuali va evitato “ogni marchio di ingiusta discriminazione e particolarmente ogni forma di aggressione e violenza”, denunciando “come contrario alla dignità umana” il fatto che in alcuni luoghi persone “vengano incarcerate, torturate e perfino private del bene della vita unicamente per il proprio orientamento sessuale”, ma critica la teoria del gender, “che è pericolosissima perché cancella le differenze nella pretesa di rendere tutti uguali”. Lo si legge in una Dichiarazione del Dicastero per la Dottrina della Fede dal titolo ‘Dignitas infinita’, reso noto e presentato oggi dal Vaticano.

