Milano, 7 apr. (LaPresse) – “I Patriot devono essere ora in Ucraina, così non ci sarà bisogno di usarli in futuro sull’intero fianco orientale della Nato”. È quanto afferma nel suo quotidiano messaggio serale sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “La situazione a Kharkiv è molto dura. Il terrore russo è costante. I russi hanno iniziato a usare bombe aeree guidate contro la città quasi ogni giorno”, aggiunge Zelensky, “l’Ucraina non dispone di sufficienti sistemi di difesa aerea e questo è evidente a tutti i nostri partner”. “Ci sono sistemi di difesa aerea in tutto il mondo che possono aiutare”, continua il messaggio, “è necessaria solo la volontà politica di trasferirli in Ucraina”.

