Milano, 7 apr. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha dato garanzie che Tel Aviv sosterrà la creazione di un corridoio via mare o via terra per far arrivare gli aiuti a Gaza. “Per il nostro progetto ‘Food for Gaza’, sì”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine di un bilaterale con Katz e di una riunione operativa sull’iniziativa italiana. “Cominceremo a lavorare da subito e (Katz, ndr) ha quasi considerato un modello il nostro progetto”, ha aggiunto Tajani, sottolineando che è stato “compiuto un importante passo in avanti perché con il sostegno del governo israeliano potremo più facilmente far arrivare i beni alimentari alla popolazione civile in un momento particolarmente difficile”.

